Wien - Seit dem vierten Quartal 2016 hat das BIP in der Eurozone im Schnitt um 0,65% p.q. zugelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Eine derartig starke Konjunkturdynamik sei zuletzt Ende 2009 bis Anfang 2011 zu beobachten gewesen und sei nur in den Boomphasen in den Jahren 1999 bis 2000 und 2005 bis 2007 übertroffen worden.

