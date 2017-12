Frankfurt am Main - Die Experten des US-amerikanischen Asset Managers VanEck halten einen Goldpreis-Anstieg zu Beginn des neuen Jahres für möglich. "In den beiden zurückliegenden Jahren war dies der Fall: Auf eine Schwächephase im Vorfeld der Ankündigung einer Zinserhöhung im Dezember 2015 und 2016 folgte jeweils eine starke Rally in den ersten beiden Monaten des Folgejahres", erkläre Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds von VanEck.

