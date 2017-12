Liebe Leser,

in der letzten Handelswoche dieses Jahres verfügt auch Aixtron noch über schöne Aussichten, so die Meinung von charttechnischen Analysten mit Blick auf das gesamte Bild. Der Wert könne zumindest bis auf knapp 15 Euro klettern, so dass auf jeden Fall ein kurzfristiges Potenzial in Höhe von gut 20 % realisierbar scheint. Im Einzelnen: Am Handelstag vor Beendigung der Vorweihnachtswoche hat Aixtron einen Abschlag von fast 2 % hinnehmen müssen. Aixtron ist in einzelnen Stufen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...