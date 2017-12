Baden-Baden (ots) - Samstag, 30. Dezember 2017 (Woche 1)/27.12.2017



Raketenfieber - Silvesteransturm in der Feuerwerksfabrik



21.50 (VPS 22.00) "mal ehrlich...ersticken wir am Verkehr?" Der neue SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Stau, Abgase, Lärm - die Verkehrsbelastung in Deutschland nimmt zu und damit auch die Gefahr für die Gesundheit. Dieselgate und drohende Fahrverbote lassen aktuell die Verunsicherung über die Verkehrspolitik der Zukunft wachsen.



Im vergangenen Jahr haben fast 90 Städte in Deutschland die eigenen Pläne zur Reinhaltung der Luft nicht einhalten können. Ziel dieser Pläne ist, den Ausstoß umweltschädlicher Stickoxide im Jahresschnitt nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft steigen zu lassen. In Stuttgart wurde dieser Wert am häufigsten überschritten. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) wird dazu in "mal ehrlich..." als Gast Rede und Antwort stehen. Nun drohen bundesweit massive Fahrverbote. Politik und Industrie suchen nach Wegen, diese Verbote zu vermeiden.



Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich...ersticken wir am Verkehr?" diskutiert Moderator Florian Weber mit seinen Gästen aber nicht nur über die Dieselproblematik. Thema sind auch fehlende Umgehungsstraßen, wie etwa im rheinland-pfälzischen Straßenhaus bei Neuwied, wo sich täglich bis zu 20.000 Autos durch die Gemeinde schieben. Zur allgemeinen Verkehrspolitik in Rheinland-Pfalz wird der Verkehrsexperte der SPD-Regierungsfraktion in Mainz, Benedikt Oster, Fragen beantworten.



In "mal ehrlich...ersticken wir am Verkehr?" geht es zudem um mangelhafte öffentliche Verkehrsangebote auf dem Land und um den längst vorhandenen Verkehrskollaps. Denn im Vorjahr quälten sich Deutschlands Autofahrer durch insgesamt 694.000 Staus mit einer Gesamtlänge von 1,3 Millionen Kilometer.



Es gibt aber auch Licht am Ende des Tunnels: Zahlreiche kleine Ideen und Verhaltensformen zur Vermeidung von Verkehrsbelastungen etablieren sich, wie die Sendung "mal ehrlich..." aufzeigen wird.



Wir sind Spitze



Die kleine Fotografin 60 Jahre hinter der Kamera Erstsendung: 28.04.2013 in SWR/SR



