Tedi baut sein Netz weiter aus: Der deutsche Billighändler will 63 Filialen der niederländischen Kette Xenos kaufen.

Mit der Übernahme von 63 deutschen Filialen der niederländischen Kette Xenos baut der deutsche Billighändler Tedi sein Netz weiter aus. Die Übernahme der Läden sei eine Möglichkeit, verstärkt in Top-Lagen vertreten zu sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. ...

