Der russische Außenminister Lawrow will Oppositionsgruppen für Verfassungsreformen in Syrien gewinnen. Ein Erfolg einer angedachten Konferenz ist fraglich. Derweil bekräftigt die Türkei erneut ihre Ablehnung Assads.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die für Januar geplanten Syrien-Friedensgespräche in Sotschi gegen Kritik verteidigt. Die von Moskau vorgeschlagenen Gespräche seien entscheidend für eine Lösung des Konflikts in Syrien und behinderten nicht die von den UN vermittelten Verhandlungen in Genf, erklärte Lawrow am Mittwoch.

Syrische Rebellengruppen und Oppositionelle hatten zuvor kritisiert, die Regierung in Moskau wolle mit ihrem eigenen Gesprächsformat lediglich die UN-Gespräche umgehen. Lawrow, der sich am Mittwoch mit dem syrischen Oppositionsführer Ahmed Dscharba traf, sagte russischen Nachrichtenagenturen, die Tagung in Sotschi werde die Grundlage für die UN-Gespräche schaffen.

Ziel Russlands sei es, so viele Oppositionsgruppen wie möglich zu versammeln, um Verfassungsreformen im kriegszerrütteten Syrien auf den Weg zu bringen. Für die für den 29. und 30. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...