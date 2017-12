Nach einer Rally, die sich durch alle Monate zog, kommt der Dow Jones auf ein Jahresplus von sage und schreibe 25 Prozent. Da verwundert es nicht, dass es in den letzten Tagen des Jahres vernachlässigbar nach unten geht.

Auch an der Wall Street wollen sich die Anleger kurz vor dem Jahresultimo nicht mehr allzu weit aus den Fenstern lehnen. Am Mittwoch notierten die großen Indizes im Anfangsgeschäft kaum verändert: Der Dow Jones lag bei 24.744 Punkten, der S&P500 bei 2682 Zählern und der Nasdaq-Composite bei 6945 Punkten. Schon in Europa ...

