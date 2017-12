Lieber Leser,

Aktien von US-Stahlproduzenten haben sich seit 2016 deutlich stabiler gezeigt, wenn auch in diesem Jahr die Performance, im Vergleich zu ausländischen Produzenten wie ArcelorMittal, schwächer ausfiel. Die stützenden Faktoren sind die aktuell laufenden Exportkürzungen in China, Trumps Infrastrukturpläne und mögliche Importzölle sowie eine anziehende Nachfrage in der EU. Insbesondere die US-Importzölle dürften nun in den Fokus der Anleger rücken. Präsident Donald Trump hat ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...