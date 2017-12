Nachdem der russische Oppositionspolitiker Alexej Navalny nicht als Kandidat für die Präsidentenwahl zugelassen wurde, will er nach eigenen Angaben Kundgebungen im ganzen Land organisieren. Er fordert einen Boykott der Wahl.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Navalny bereitet nach eigenen Worten landesweite Kundgebungen am 28. Januar vor, um seinem Aufruf zum Boykott der Präsidentenwahl Nachdruck zu verleihen. Er selbst wurde als Kandidat für die Wahl am 18. März nicht zugelassen. Die Wahlkommission erklärte, der 41-Jährige sei nicht wählbar, weil er in einem Strafverfahren verurteilt worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...