Ab April 2018 wird ATOUN Inc. (Hauptsitz in Nara City, Präfektur Nara, Präsident: Hiromichi Fujimoto, im Folgenden "ATOUN" genannt) den neuen Power Assist Suit für die Hüfte (*1) "ATOUN MODELL Y" vertreiben, der 40 weniger Gewicht hat (*2) als das aktuelle Modell (*3).

ATOUN hat bei der Entwicklung des neuen "ATOUN MODELL Y" das Design und die Steuerung auf der Grundlage der Rückmeldungen der Nutzer des aktuellen Modells völlig neu überprüft. Durch den Austausch des Metallgestells durch eines aus Harz und die kompaktere Gestaltung der Motoren und Batterien ist es auch gelungen, das Gewicht um 40 zu reduzieren. Gleichzeitig bemühte sich das Entwicklungsteam auch darum, die verwendeten Komponenten zu standardisieren und den Montageprozess zu vereinfachen, um die Kosten deutlich zu senken und so den Power Assist Suit erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Das aktuelle Modell wird auf Baustellen, in Logistikzentren, Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, und auf der Grundlage des in diesen Bereichen gewonnenen Know-hows hat ATOUN zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit und Haltbarkeit erzielt. Das neue "ATOUN MODELL Y" zeichnet sich daher durch eine bessere Passform, eine geschmeidigere Bewegung und eine höhere Beweglichkeit aus. Damit all diese neuen Funktionen optimal genutzt werden, wird ATOUN den Einsatz dieses Anzuges in der Pflege vorschlagen.

Bevor dieses Produkt auf dem japanischen Markt eingeführt wird, wird das neue "ATOUN MODELL Y" versuchsweise in Übersee eingeführt. Eine Absichtserklärung wurde bereits mit einem großen Bauunternehmen in Hongkong, Gammon Construction Limited, unterzeichnet. Das Unternehmen wird ab Februar 2018 Versuche mit 10 Anzügen durchführen.

Der CEO von Gammon Construction Limited Thomas Ho meint: "Durch den Einsatz der Exoskelett-Technologie wollen wir die Gesundheit und Sicherheit am Bau sowie die Arbeitsbedingungen und die Kompetenz verbessern."

Vorbestellungen für das ATOUN MODELL Y werden seit 21. Dezember 2017 entgegen genommen.

Hinweise:

*1: Power Assist Suits für die Hüfte

Ein Assistenzroboter, der für das Tragen durch den Nutzer entwickelt wurde. Positionssensoren erfassen die Kernbewegung des Körpers und die Motoren an der Hüfte drehen sich synchron mit der beabsichtigten Bewegung, um die Belastung der Hüfte zu reduzieren.

*2: 40 weniger Gewicht

"ATOUN MODELL A" (aktuelles Modell) wiegt insgesamt 7,4 kg, während das neue "ATOUN MODELL Y" nur 4,4 kg wiegt, was einer Gewichtsreduktion von 40,54 entspricht.

*3: Aktuelles Modell

Power Assist Suit für die Hüfte, das "ATOUN MODELL A.". Im Herbst 2015 am Markt eingeführt.

[Für Anfragen]

ATOUN Inc. Sales Manager: Miwa, Sonoda

Tel: +81-(0)742-71-1878

Kontaktseite: http://atoun.co.jp/contact

Über ATOUN

Gegründet durch den Einsatz des firmeneigenen Venture-Systems von Panasonic im Jahr 2003. ATOUN schafft für alle Arbeiter einen neuen Wert und eine neue Möglichkeit, indem es Produkte wie den tragbaren Roboter "Power Assist Suit" anbietet. ATOUN strebt eine "Gesellschaft ohne Kraft-Barrieren" an, in der Menschen unabhängig von Alter und Geschlecht arbeiten können.

Quelle: http://news.panasonic.com/global/topics/2017/53494.html

