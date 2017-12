Mainz (ots) - Woche 52/17 Donnerstag, 28.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.15 Aufstieg und Fall des Kommunismus Das lange Ende Deutschland 2016



6.00 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010



6.25 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016



7.10 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016



7.55 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike



8.40 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



9.05 Nero Der Kaiser und die Katastrophe Deutschland 2016



9.50 Nero Plädoyer für eine Bestie Deutschland 2016



10.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014



11.20 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014



12.05 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014



12.50 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016



13.35 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016



14.20 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016



15.05 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab



15.50 Nero Retter Roms? Italien 2010



16.35 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012



17.20 Ursprung der Technik Taktiken antiker Spezialeinheiten



18.05 Ursprung der Technik Nautische Kriegskunst (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike



22.25 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016



23.05 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016



23.50 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016



0.35 heute-journal



1.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014



1.45 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014



2.30 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab



3.15 Die Mysterien der Menschheit Der Heilige Gral



4.00 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



