Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000ENZ5 Chant West Holdings Ltd. 22.12.2017 AU000000CWL0 Chant West Holdings Ltd. 28.12.2017 Tausch 1:1

CA12563J1021 Gratomic Inc. 27.12.2017 CA38900X1087 Gratomic Inc. 28.12.2017 Tausch 1:1