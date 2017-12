Schumpeter war Frauenheld, Spekulant, Weltbürger - und der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts. Hommage auf einen Mann, der mit der "kreativen Zerstörung" das Grundgesetz des Kapitalismus entdeckte.

Das Leben und das Werk von Joseph Schumpeter (1883-1950) sind Legende, so ein Satz ist leicht hingeschrieben, aber stimmt er auch? Berühmt zu sein, ein Klassiker, ein Meister seines Fachs, das ist das eine. Für eine Legende aber braucht es mehr. Legenden sind dem Märchen verwandte, buchstäblich sagenhafte Geschichten.

Man hat sie sich früher zum Andenken an die wunderbaren Schicksale der Heiligen erzählt - wörtlich übersetzt heißt Legende "das zu Lesende". Dahinter steckt eine Aufforderung, eine Notwendigkeit: Von diesem Leben, von dieser Lehre musst du Kenntnis besitzen! Sind also Leben und Werk von Joseph Schumpeter tatsächlich Legende? Unbedingt.

Schumpeter wusste um seinen singulären Rang, seinen intellektuellen Nimbus und die Aura seiner dunklen Augen. Entsprechend hochgestimmt war sein Selbstwertgefühl. Entsprechend ausgeprägt sein fast schon patrizierhaftes Elitenbewusstsein. Es ist daher kein Zufall, dass die schönste Schumpeter-Legende von seinem Ehrgeiz, seinem Stolz und von seiner Männlichkeit handelt - und dass er selbst sie im Herbst seines Lebens immer wieder zum Besten gegeben hat: Als junger Mann, so Schumpeter über Schumpeter, habe er der größte Ökonom der Welt sein wollen, der erste Reiter Österreichs und der beste Liebhaber Wiens. Heute, alt genug, um Bilanz zu ziehen, müsse er feststellen: Die Sache mit den Pferden habe nicht geklappt.

Der größte Ökonom seiner Zeit aber war er zweifellos. Wer das prahlerisch auftrumpfende Vokabular des zeitgenössischen Wirtschaftsjournalismus dechiffrieren will und an einer Substanzialisierung des inflationär im Umlauf befindlichen Begriffs "digitale Revolution" interessiert ist, kommt um die Diagnosen des großen Disruptionspropheten nicht herum. Alles Nachdenken über Innovationssprünge und technologischen Fortschritt hat seinen natürlichen Ausgangspunkt bei Schumpeter.

Man hat sich seine Bücher als Matrix der modernen Wirtschaftsform vorzustellen, als Röntgenaufnahmen einer ökonomischen "Ordnung", die sich paradoxerweise durch stete Unruhe und Instabilität auszeichnet. Schumpeter war ein genialer Seismograf der wirtschaftlichen Erschütterungen seiner Zeit - und der überzeitlichen Paradigmen, die allen ökonomischen Umstürzen seit der industriellen Revolution zugrunde liegen. Kein Gelehrter des 20. Jahrhunderts hat uns so mustergültig das Betriebsgeheimnis des Kapitalismus aufgeschlüsselt, der "alles Ständische und Stehende" laufend verdampft, dauernd "alle festen eingerosteten Verhältnisse auflöst" (Karl Marx/Friedrich Engels).

Schumpeter hat uns - heute so geläufige - Begriffe wie "Innovation", "Wagniskapital" und "Firmenstrategie" vermacht, die Disruptionsmetapher der "schöpferischen Zerstörung" erfunden und den drei Produktionsfaktoren der klassischen Wirtschaftstheorie (Boden, Arbeit, Kapital) einen vierten hinzugefügt: das Unternehmertum. Vor allem aber hat er Wirtschaftsgeschichte geschrieben, im doppelten Sinn des Wortes, als brillanter Analytiker, aber auch als kühner Neuerer seiner Zunft. Schumpeter hat Adam Smith überwunden, Karl Marx Lügen gestraft und als Zeitzeuge von Fließbandfertigung und Massenkonsum, Weltwirtschaftskrise und Wohlstandsexpansion eine Morphologie des modernen Kapitalismus vorgelegt, die von überzeitlicher Gültigkeit ist. Weil sich seine Schriften zu einer Theorie des geld- und ideeninduzierten Dauerumbruchs fügen, der Metamorphosen und Mutationen, Evolutionen und Neuerungen, tragen sie kein Verfallsdatum. Sie werden so lange prägend bleiben wie der Kapitalismus selbst.

Schumpeters vielleicht wichtigster Beitrag zur "Geschichte der ökonomischen Analyse", so der Titel seines letzten Buches, besteht jedoch ironischerweise darin, dass er bei aller Pionierarbeit keine Schule begründet hat. Schumpeter war ein Einspruchsdenker, ein Mann, der sich zeit seines Lebens gegen die ökonomische Mode stellte und sich selbst gern ins Wort fiel. Er dachte in Prozessen, nicht in Modellen, weil er von der unerschöpflichen Energie der "kapitalistischen Maschine" überzeugt war und vom "ewigen Sturm" des wirtschaftlichen Wandels - von der Dynamik einer entfesselten Wirtschafts- und Wissenschaftswelt. Schumpeter verstand die freie Marktwirtschaft als evolutionäre Entwicklung ohne Endpunkt, als Fortschritt ohne Ziel, ständig in Bewegung dank revolutionärer Erfindungen und ruckartiger Innovationsschübe - und entsprechend begriff er auch seine Forschung disruptiv, als offenen Erkenntnisweg und dauernden Versuch, "analytische Gebäude in nimmer endender Form" aufzubauen, auszubauen und niederzureißen.

Kapitalismus als "Kulturform"

Weil der Kapitalismus für ihn nicht nur ein Wirtschaftssystem darstellte, sondern eine "Kulturform", bezog er dabei selbstverständlich und systematisch Erkenntnisse aus der Geschichte, Soziologie und Psychologie ein - und bastelte sein Gelehrtenleben lang an einem großen, interdisziplinären Gesamtkunstwerk über das Wesen und die Struktur unserer Marktbeziehungen.

Seine viele Tausend Seiten umfassenden Bücher, Aufsätze und Artikel lesen sich wie ein historisch ausgreifender Gesellschaftsroman. Das Epos rundet sich über vier Jahrzehnte hinweg zu einem komplexen, Mathematik und Methode mit sozialwissenschaftlicher Kompetenz verbindenden Œuvre - und ist von einer Gelehrtheit, Reflexionskraft und Vielschichtigkeit, die alle schneidig-naseweise Business-School-Ökonomen von heute unendlich beschämt.

Es zeichnet Schumpeter aus, dass er zeit seines Lebens und posthum sowohl von Liberalen (Friedrich August von Hayek) als auch von Marxisten (Paul Sweezy) bewundert wurde - und dass sein größter Schüler, Nobelpreisträger Paul Samuelson, als strenger Statistiker Karriere machte. Heute, fast sieben Jahrzehnte nach seinem Tod, ist die Faszination, die von seinem Werk ausgeht, größer denn je.

Der finanzmarktliberale Staatsschuldenkapitalismus hat sich rettungslos verausgabt. Die Wirtschaftswissenschaften stecken in einer Identitätskrise. Und im Silicon Valley machen Welterlösungsträume leicht entflammbarer Techidealisten (Mark Zuckerberg) die Runde sowie Ideen von der Abschaffung des Wettbewerbs: Innovationen seien unter der Regie von Marktmonopolisten viel billiger zu haben - und Konkurrenz fresse bloß die Profite von Konzernen auf, die dem Allgemeinwohl dienen (Investor Peter Thiel).

Es ist grotesk, dass sich ausgerechnet Internetparvenüs mit messianischem Größenwahn als fanatische Vordenker der Disruption gerieren - und dabei zugleich vom "Ende der Geschichte" träumen. Ihrer Anmaßung von Wissen, ihrem sektiererischen Irrglauben an die technologische Machbarkeit einer besseren Welt steht Schumpeters Lob der Machtdiffusion, sein Beharren auf die Kontingenz des Wissens diametral entgegen. Kein Wunder, dass sich kaum jemand im Valley für sein multidisziplinäres Denken interessiert.

Dabei ist es Schumpeters "ungeschulte" Grenzenlosigkeit allein, die mit der Geschwindigkeit globaler Veränderungsprozesse Schritt zu halten verspricht. Nicht Algorithmen und Plattformen, nicht Amazon, Apple, Google, Facebook und schon gar nicht irgendeine schlau erdachte Spiel-, Angebots-, Konjunktur- oder Grenznutzentheorie verheißen dem Menschen in der Moderne die Sicherheit, "sich auf einem Boden", der permanent unter "unseren Füßen weggleitet, aufrecht halten" zu können, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...