Der Schweizer Leitindex SMI zog am Mittwoch um 0,38 Prozent an und ging bei 9'430,44 Punkten aus dem Handel. Auch der SLI sowie der SPI präsentierten sich in Grün. Der SLI rückte um 0,37 Prozent auf 1'526,24 Punkte vor und der SPI schloss 0,44 Prozent höher bei 10'803,98 Zählern. Gestützt wurde der Gesamtmarkt dabei ...

