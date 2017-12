FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat den Mittwoch nahezu unverändert beendet. Dabei vollzog der DAX am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause ein richtungsarmes Auf und Ab. Die Umsätze "zwischen den Jahren" blieben erwartungsgemäß sehr niedrig. Ein bremsender Faktor war der Euro, der am Nachmittag erstmals seit Mittwoch über 1,19 Dollar stieg, im späten Geschäft aber wieder unter die Marke fiel. Der DAX verlor 3 Punkte auf 13.070.

US-Steuerreform beeinflusst Bilanz deutscher Unternehmen

Die beschlossene US-Steuerreform verhilft einigen deutschen Unternehmen zu einem positiven Steuereffekt, der sich jedoch nicht in den Aktienkursen spiegelte. So profitiert Fresenius (minus 0,1 Prozent) von einer Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten. Daraus errechnet sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Buchgewinn von rund 90 Millionen Euro. Davon entfielen rund 60 Millionen Euro auf Fresenius Medical Care und rund 30 Millionen auf Fresenius Kabi.

Auch die Automobilhersteller gehören mit ihren Umsätzen in den USA zu den Gewinnern. Daimler (minus 0,1 Prozent) erwartet einen zusätzlichen Steuerertrag von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Per Saldo werde sich das Konzernergebnis 2017 aufgrund weiterer Effekte im Steueraufwand - nicht im Zusammenhang mit der Steuerreform - aber nur um 1 Milliarde Euro erhöhen. Auch BMW (minus 0,3 Prozent) erwartet aufgrund von Wertberichtigungen der latenten Steuerpositionen für dieses Jahr einen positiven Steuereffekt, der den Konzerngewinn um 950 Millionen bis 1,55 Milliarden Euro zusätzlich in die Höhe treiben wird.

Unsicherheit um Apple-Absatz belastet auch deutschen Markt

Die Aktien der Halbleiterbranche tendierten global zur Schwäche, nachdem Meldungen zur Kaufzurückhaltung bei Apples Luxusmodell iPhone X die Runde machten. Die taiwanische Wirtschaftszeitung "Economic Daily" hatte mit Verweis auf Kreise berichtet, dass die Nachfrage schwächele und Apple möglicherweise seine Verkaufsprognose für das erste Quartal senken müsse. Im TecDAX traf es Dialog Semiconductor mit einem Minus von 1,2 Prozent, im Tagestief war es sogar um 6,4 Prozent nach unten gegangen.

Einige 2017 gut gelaufene Aktien bauten ihre Gewinne noch aus. So stiegen Evotec um weitere 7,5 Prozent, nachdem im laufenden Jahr bereits ein Plus von gut 75 Prozent zu Buche schlägt. RIB Software haben 2017 sogar über 90 Prozent gewonnen und stiegen nun um weitere 3,9 Prozent. Allerdings ging es auch in die andere Richtung: Die Aixtron-Aktie, die sich 2017 fast vervierfacht hat, gab 5,8 Prozent ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 46,0 (Freitag: 54,4) Millionen Aktien im Wert von rund 1,87 (Freitag: 2,18) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.070,02 -0,02% +13,84% DAX-Future 13.058,50 -0,10% +14,17% XDAX 13.063,19 -0,09% +14,12% MDAX 26.298,31 +0,59% +18,52% TecDAX 2.537,78 +0,06% +40,08% SDAX 11.893,06 +0,57% +24,93% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,29 65 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2017 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.