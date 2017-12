Zurückhaltung im DAX-Handel nach Weihnachten

Der strong>DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) begann die kurze Handelsperiode zwischen den Jahren so, wie der Handel vor Weihnachten endete - mit großer Zurückhaltung. Nennenswerte Impulsgeber sind unverändert nicht in Sicht.

Das war heute los. Der DAX begann den Handel nach der Weihnachtspause mit leichten Zugewinnen und einem Sprung über die Marke von 13.100 Punkten. Doch die gute Laune am Mittwochmorgen hielt nur kurz an. Im Mittagshandel drehte das Börsenbarometer sogar ins Minus. Da auch aus den USA Impulse ausblieben, zeigte sich der Frankfurter Aktienmarkt letztlich am Tag nach Weihnachten wenig verändert.

Das waren die Tops & Flops. Nennenswerte Ausreißer gab es am Mittwoch keine. Ganz gut lief es etwa für den Darmstädter Pharma- und Spezialchemie-Konzern Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Bereits vor Weihnachten hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA positive Meldungen zum Krebsmedikament Avelumab veröffentlicht. Am Mittwoch gewann die Merck-Aktie zeitweise über 0,8 Prozent.

