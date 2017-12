Berlin (ots) -



Neben dem Familienbesuch, den weihnachtlichen Geschenken und dem Essen nutzen Europäer die Feiertage offenbar auch für etwas gänzlich anderes - der Suche nach dem nächsten Reiseziel. Um zu sehen, wohin es geht, hat sich GoEuro, die Reiseplattform für Bahn, Bus und Flug in Europa, die Buchungen* zwischen dem 24. und dem 26. Dezember angesehen.



Deutsche haben die folgenden Ziele am häufigsten gebucht:



1. Paris 2. Amsterdam 3. London 4. Wien 5. Brüssel



Die Top 5-Reiseziele der GoEuro-Nutzer aus Österreich sieht dagegen anders aus:



1. München 2. Berlin 3. Venedig 4. Paris 5. Frankfurt am Main



In Frankreich wurden diese fünf Städte am häufigsten gebucht:



1. London 2. Barcelona 3. Brüssel 4. Amsterdam 5. Mailand



In Spanien haben die Nutzer ebenfalls gebucht:



1. Paris 2. Rom 3. London 4. Amsterdam 5. Toulouse



Die Nutzer aus Italien haben sich zu folgenden Buchungen anregen lassen:



1. Paris 2. Barcelona 3. München 4. Madrid 5. Amsterdam



Auch in Großbritannien wurden während der Feiertage Reisen gebucht:



1. Paris 2. Amsterdam 3. Brüssel 4. Rom 5. Barcelona



Paris landete in vier der sechs angegebenen Länder auf dem Platz 1 bei den Buchungen und ist damit klar das beliebteste Reiseziel. Amsterdam ist in gleich fünf der sechs Länder unter den Top 5 gelandet und ist damit ebenfalls eine der Top-Destinationen. München zeigt sich vor allem für Österreicher und Italiener als beliebtes Reiseziel in Deutschland.



* Die Angaben basieren auf Buchungen, die über GoEuro zwischen dem 24. - 26. Dezember 2017 vorgenommen wurden.



