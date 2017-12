Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in die kurze Altjahreswoche gestartet. Der Leitindex SMI nahm den Handel nach dem verlängerten Weihnachtswochenende zunächst kaum verändert auf, rückte dann aber vor allem mit der Unterstützung der Schwergewichte Nestlé und Novartis in die Gewinnzone vor. Auf der Gegenseite büssten die Grossbanken an Terrain ein.

In Marktkreisen wurde das Börsengeschehen zwischen Weihnachten und Neujahr als gewohnt ruhig bezeichnet. Mangels Impulsen scheint es auch unwahrscheinlich, dass sich an den beiden verbleibenden Handelstagen in diesem Jahr daran noch viel ändern wird. Die Mehrheit der Investoren hat ihre Bücher für 2017 bereits geschlossen.

Der Swiss Market Index (SMI) ging um 0,38% höher bei 9'430,44 Punkten aus dem Handel. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 0,37% auf 1'526,24 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,44% auf 10'803,98 Zähler an. Von 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende 25 im Plus, vier im Minus und einer (Dufry) schlossen unverändert.

Novartis prägten mit einem Kursplus von 0,9% das positive Bild am Gesamtmarkt. Die Basler hatten kurz vor den Festtagen mitgeteilt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Vermarktungsmöglichkeiten für das Leukämie-Mittel Tasigna erweitert hat. Ausserdem meldete das Unternehmen für die Tochtergesellschaft Sandoz ...

