London - Schwerfällig und insgesamt richtungslos sind Europas wichtigste Aktienmärkte aus dem nachweihnachtlich ruhigen Handel am Mittwoch gegangen. Der EuroStoxx 50 schloss 0,09 Prozent tiefer bei 3550,17 Punkten. In Paris stieg der Cac-40 um 0,08 Prozent auf 5368,84 Punkte. Der britische FTSE 100 verbuchte im Handelsverlauf ein weiteres Rekordhoch bei 7632,71 Punkten und endete 0,37 Prozent höher bei 7620,68 Zählern.

Der spanische Ibex 35 und der italienische FTSE Mib verzeichneten leichte Verluste. In Italien wurde am Samstag der Weg für die Auflösung des Parlaments und damit für Neuwahlen freigemacht. In Spanien ...

