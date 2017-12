Straubing (ots) - Viele Bedingungen sind schon für eine neue GroKo gestellt, viele rote Linien gezogen worden. Nun meldet sich auch Sigmar Gabriel zu Wort. Er fordert EU-Reformen und ein Ende der Ungerechtigkeit im Gesundheitswesen, Stichwort Bürgerversicherung. Doch die Worte des Vizekanzlers und Architekten der bisherigen GroKo sind kaum von Relevanz. Obwohl einer der erfahrensten Großkoalitionäre, gehört er dem SPD-Sondierungsteam nicht an. Der Außenminister wird versteckt. Aus Angst, seine Mitwirkung könnte als Weichenstellung in Richtung GroKo gewertet werden. Doch in Verhandlungen ist Angst der schlechteste Ratgeber. Und sie macht sich, wie die Umfragen zeigen, auch beim Wähler nicht gut.



