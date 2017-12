Straubing (ots) - Doch auch die Regierung von Petro Poroschenko in Kiew hat bisher wenig getan, um zu deeskalieren. Dass sie sich gestern mit 74 Gefangenen zufriedengegeben hat, während sie selbst 306 freigelassen hat, war immerhin ein Zeichen guten Willens. Um den Konflikt zu lösen, wird mehr nötig sein. Die Krim könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. Sie ist von so großer strategischer Bedeutung für Putin, dass er sie nicht wieder herausrücken wird. Wenn Kiew und der Westen diese bittere Realität akzeptiert, könnte es Frieden im Donbass geben.



