Zwei kanadische Private-Equity-Fonds nehmen den britischen Büroflächenvermieter IWG ins Visier. Der biedere Marktführer ist zehnmal günstiger als der hippe US-Herausforderer WeWork. Die IWG-Anleger sind entzückt.

Im Oktober hatte IWG mit einer Gewinnwarnung die Märkte geschockt, nun treiben Übernahmefantasien den Kurs wieder steil nach oben. Um zwischenzeitlich fast 30 Prozent legte die Aktie des Büroflächenvermieters am Mittwoch zu.

Der Grund: IWG hatte Presseberichte vom Wochenende bestätigt, dass zwei kanadische Finanzinvestoren, Onex und Brookfield Asset Management, Interesse an einer Übernahme signalisiert hätten. Ob es am Ende tatsächlich dazu komme, sei aber nicht sicher, betonte das an der Londoner Börse gelistete Unternehmen. Die beiden Investoren hätten bis 20. Januar Zeit, ein Angebot vorzulegen. Über die Höhe wurde nichts bekannt.

Die Nachricht reichte für einen Kurssprung, IWG ist nun wieder umgerechnet 2,6 Milliarden Euro wert. Das ist immer noch wenig im Vergleich zum US-Konkurrenten WeWork: Das New Yorker Start-Up wird mit 20 Milliarden Dollar bewertet, seit im August der japanische Softbank Vision Fund mit 4,4 Milliarden Dollar eingestiegen ist.

