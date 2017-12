Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Juso-Chef sieht Ende von Merkels Amtszeit begonnen

Die Jungsozialisten (Jusos) sehen angesichts eines nachlassenden Rückhalts für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bevölkerung ein Ende von Merkels Amtszeit nahen und haben die SPD vor den im Januar beginnenden Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU dazu aufgefordert, keine weitere große Koalition mit der Union einzugehen. "Das Ende von Angela Merkels Amtszeit hat begonnen", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert dem Tagesspiegel. "Die SPD täte gut daran, diese Amtszeit nicht zu verlängern."

Bankenverband: Deutsche überschätzen eigene Finanzkompetenz

Die Deutschen überschätzen laut einer Umfrage ihre Kenntnisse über Finanzen. Nach der Erhebung des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist die Finanzkompetenz der Deutschen gesunken. Jeder Zweite habe keine Ahnung von der Börse und ein Viertel der Bürger wisse nicht, was Inflation bedeute, erklärte der Bankenverband. "Die meisten Bürger interessieren sich zwar für Wirtschaftsthemen und glauben auch, dass sie sich in Finanzangelegenheiten gut auskennen", erklärte Andreas Krautscheid, Mitglied der BdB-Hauptgeschäftsführung. "Jedoch entspricht diese Selbsteinschätzung leider nicht der Realität."

Mehr als 3.200 Fuhrunternehmen fordern Schadensersatz von Lkw-Kartell

Nach der Deutschen Bahn und der Bundeswehr fordern nun auch mehrere tausend meist kleine und mittelständische Unternehmen Schadensersatz vom sogenannten Lkw-Kartell. Insgesamt dürfte es dabei um mindestens 500 Millionen Euro gehen, wie der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) und der Rechtsdienstleister Financialright Claims am Mittwoch mitteilten. Inklusive Zinsen sei den Fuhrunternehmen und Spediteuren vermutlich sogar ein Schaden von mehr als einer Milliarde Euro entstanden. Eine Klage wurde demnach bereits am Freitag vor dem Landgericht München I eingereicht - auch um eine mögliche Verjährung zu verhindern.

EZB: Eurosystem kauft weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 22. Dezember 2017 über alle Kategorien hinweg zurückgefahren. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 13,009 (Vorwoche: 15,506) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken mit ihren Ankäufen anpassen.

Stimmung der US-Verbraucher spürbar eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Dezember merklich eingetrübt, nachdem im Vormonat der höchste Stand seit 17 Jahren verzeichnet worden war. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 122,1 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 128,2 prognostiziert. Für den Vormonat war zunächst ein Wert von 129,5 ausgewiesen worden, der nun auf 128,6 korrigiert wurde.

Opposition in Honduras will Ergebnis der Präsidentenwahl annullieren lassen

Nach dem Verzicht des honduranischen Oppositionskandidaten Salvador Nasralla auf eine Anfechtung der Präsidentschaftswahl von Ende November geht nun ein anderer Oppositionsführer gegen den offiziellen Wahlsieg von Amtsinhaber Juan Orlando Hernández vor. Der Koordinator der linksgerichteten Oppositionsallianz gegen die Diktatur, Ex-Präsident Manuel Zelaya, legte in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) beim Obersten Wahlgericht Widerspruch gegen das offizielle Wahlergebnis ein. Zelaya machte "Betrug bei der Stimmauszählung und Fälschung der Protokolle" geltend. Nasralla sei der "legitime Sieger" der Wahl.

Verletzte bei Explosion in Supermarkt in St. Petersburg

Bei einer Explosion in einem Supermarkt in St. Petersburg sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei der zweitgrößten russischen Stadt mitteilte, ereignete sich die Explosion gegen 18.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MEZ) in einem Supermarkt nordöstlich des Stadtzentrums. Die Explosionsursache war zunächst unklar.

