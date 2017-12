Zwei Jahre durfte der Kölner Soziologe Sharo Garip die Türkei nicht verlassen - er sprach von einem "Freiluftgefängnis". Nun hat er wieder deutschen Boden unter den Füßen. Er landete am Mittwoch in Düsseldorf.

Nach Aufhebung seiner Ausreisesperre in der Türkei ist der deutsche Soziologe Sharo Garip am Mittwoch nach Deutschland zurückgekehrt. Der 51-Jährige landete am späten Nachmittag mit einem Flug aus Istanbul in Düsseldorf. Ein Gericht in Istanbul hatte am 19. Dezember das gegen ihn Anfang 2016 verhängte Ausreiseverbot aufgehoben. Das Verfahren wegen Terrorpropaganda wird aber fortgesetzt.

"Ich habe meine Hoffnung nie verloren", sagte Garip nach seiner Landung in Düsseldorf. Die zurückliegende Zeit sei ziemlich schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...