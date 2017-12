Berlin (ots) - Die Deutsche Oper in Berlin wird ihren Spielbetrieb am Donnerstag wieder aufnehmen.



Wie der geschäftsführende Direktor des Hauses, Thomas Fehrle, Kulturradio vom rbb am Mittwoch sagte, ist es gelungen, den eisernen Vorhang zu öffnen - also das Brandschutz-Tor zwischen Zuschauersaal und Bühne. Deswegen werde man wieder Vorstellungen geben, wenn es auch nicht die ursprünglichen Inszenierungen sein werden. Fehrle betonte, dass die gesamte Bühnen-Maschinerie nicht genutzt werden könne, daher würden die Aufführungen lediglich halb-szenisch sein.



Derzeit werde noch untersucht, aus welchem Grund die Sprinkler-Anlage an Heiligabend die Bühne unter Wasser gesetzt habe, so Fehrle. Wie groß der Schaden sei, lasse sich zurzeit noch nicht beziffern. Die Oper sei aber gegen Sachschäden und Einnahme-Ausfälle versichert.



