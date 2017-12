Neue App von Utopia Online: lebendige Gestaltung chinesischer Schriftzeichen für neue Lernende

Allen Eltern wissen, dass es sehr mühsam sein kann, ihr Kind zum Lernen zu bewegen. Die Sorge ist jedoch unbegründet, denn neue Bildungstechnologie hat sich als wirksames Instrument erwiesen, um Schüler zu motivieren und anzuspornen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Während Eltern es häufig nicht gerne sehen, dass ihr Kind intelligente Geräte zum Lernen oder Üben verwendet, da die Ablenkungsgefahr groß ist, haben zahllose Studien gezeigt, dass die "Gamification"-Aspekte, die diese Geräte bieten, Wirkung bei den Kindern zeigen.

Gamification, also der Aufstieg in höhere Level bzw. das Erringen von Erfolgen, ist insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sehr effektiv. Sie lernen durch "Geschichtenerzählen", wobei sie ihre Fortschritte verfolgen können.

Stroke-by-Stroke, eine neue App von Utopia Online

Um das Potenzial der Gamification in der Bildungstechnologie zu nutzen, führt Utopia Online die interaktive App Stroke-by-Stroke ein, mit der Grundschüler im Alter von 5 bis 11 Jahren lernen können, chinesische Schriftzeichen zu schreiben. Die App simuliert mit dem Schreibpad eines Smartphones den Prozess des Schreibens chinesischer Schriftzeichen. Viele Schüler nutzen ihre intelligenten Geräte bereits für Spiele. Mit Stroke-by-Stroke sollen Interesse und Engagement auf produktivere Dinge gelenkt werden. Die Schüler haben weiterhin Spaß beim Spielen, während sie gleichzeitig eine wertvolle neue Fertigkeit erlernen.

Unterwegs kontinuierlich Lernen

Mit den innovativen Funktionen von Stroke-by-Stroke werden die Lernenden unterstützt und das regelmäßige Lernen leichter zugänglich und vor allem unterhaltsamer gestaltet, wobei der Stoff "häppchenweise" angeboten wird. Die portable App ermöglicht es den jungen Lernenden zudem, unterwegs zu lernen sei es im Schulbus, auf dem Spielplatz oder auf Reisen mit ihren Eltern und sich dabei auf eine Reise zu begeben, auf der sie die Welt der chinesischen Schriftzeichen entdecken und erforschen.

Crowdfunding für die Zukunft der Bildungstechnologie

Utopia Online hat nun vor, Stroke-by-Stroke in die Realität umzusetzen. Dazu soll die App mit Crowdfunding weiterentwickelt werden und Utopia Online erhofft sich damit, dass Kinder in der ganzen Welt Freude und Spaß am Erlernen chinesischer Schriftzeichen gewinnen. Wenn Sie einen Beitrag leisten möchten, besuchen Sie https://igg.me/at/learn-chinese-fast (für Indiegogo) bzw. https://www.kickstarter.com/projects/1371126871/stroke-by-stroke-kickstarting-your-understanding-o (für Kickstarter)

