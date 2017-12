FRANKFURT (Dow Jones)--Eine anhaltend robuste operative Entwicklung und trotz mehrerer größerer Zukäufe in den vergangenen 18 Monaten nicht nachhaltig veränderte Kreditparameter erhöhen die Chancen auf eine bessere Kreditwürdigkeit von Fresenius. S&P Global Ratings hat den Ausblick für den Medizinkonzern Fresenius SE & Co KGaA und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) auf positiv von stabil angehoben. Gleichzeitig bestätigten die Analysten die Bonität von BBB-.

December 27, 2017

