Die Federal Communications Commission hat vor kurzem Regeln abgeschafft, die den gleichberechtigten Zugang zum Internet schützen. Die Unternehmen im Silicon Valley haben im Wesentlichen das Gleiche getan wie Millionen von normalen Amerikanern: Sie haben Nachrichten auf Social Media-Seiten gepostet, um die Leute wissen zu lassen, dass sie über das Ende der Netzneutralität deprimiert waren.



Die Resonanz war nicht so stark, wie sich manche von Unternehmen wie Facebook (WKN:A1JWVX) und Alphabet (WKN:A14Y6H) erhofft hatten. Wie in einem Artikel der New York Times, der vor der Abstimmung der FCC veröffentlicht wurde, stand, haben sich die Technologie-Giganten "in der Debatte über den Schutz ...

