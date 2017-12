Liebe Leser,

seit Anfang November steigt die Aktie der Deutschen Bank kontinuierlich an. Es bildete sich zunächst ein recht steiler Aufwärtstrend aus, der den Kurs bis Mitte November auf rund 16,30 Euro ansteigen ließ. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über, die in den ersten Dezembertagen abgeschlossen werden konnte.

Wer anschließend gehofft hatte, die steile Aufwärtsbewegung werde sich fortsetzen und die Deutsche Bank-Aktie schnell weiteren Hochs zustreben, der sah ... (Dr. Bernd Heim)

