Liebe Leser,

Volatilität in einer Aktie ist ein zweischneidiges Schwert. Der sicherheitsbewusste Anleger meidet Aktien mit heftigen Schwankungen wie der Teufel das Weihwasser, der etwas mutigere Investor reitet Welle um Welle mit und profitiert von kurzfristigen Käufen und Leerverkäufen. Bei Evonik behielten bisher die Wellenreiter die Oberhand.

Bis zu 6 Euro betrug die Spanne, die Anleger bei einem Investment in den Spezialchemie Konzern in Kauf nehmen mussten. Und es scheint so, ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...