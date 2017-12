Halle (ots) - Tatsächlich werden die USA nämlich weder 285 Millionen Dollar sparen, noch hat die Kürzung irgendetwas mit dem umstrittenen Jerusalem-Beschluss zu tun. Vielmehr verhandeln die Mitgliedsländer turnusmäßig schon seit Monaten über Einsparungen im regulären Zweijahres-Etat der UN. Die USA dürften in Wahrheit in zwei Jahren knapp 63 Millionen Dollar oder zwanzig Cent je Einwohner sparen. Für die UN ist das trotzdem eine Menge Geld. Unstreitig aber entpuppt sich die "Strafaktion" als weitere Luftnummer des Wüterichs im Weißen Haus.



