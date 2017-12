Halle (ots) - Der Kreml fürchtet wohl kaum, Nawalny könnte Wladimir Putin den Rang streitig machen. Doch Nawalny würde wohl als Wahlkämpfer die ungeschriebenen Regeln Putinscher Polit-Kultur ignorieren: Kritisiere, aber kritisiere leise! Stelle den Übervater nicht in Frage! Und rufe deine Anhänger nicht auf die Straße! Seit Jahren ist in Russland alles verboten, was dem Regime echte politische Konkurrenz machen könnte. Bleibt abzuwarten, wann und wie man Nawalny endgültig verbieten wird.



