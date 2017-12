Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei dürften sich im kommenden Jahr entspannen. Der Grund: Präsident Erdogan hat ein wichtiges Etappenziel erreicht - und der Westen hat für ihn an Bedeutung verloren.

Seit mehreren Wochen überwiegen im angeschlagenen türkisch-deutschen Verhältnis wieder die positiven Nachrichten. Die inhaftierte Journalistin Mesale Tolu darf bis zum Abschluss des Verfahrens gegen sie das Gefängnis verlassen. Der Menschenrechtler Peter Steudtner kam bereits im Oktober frei und ist zurück bei seiner Familie in Berlin.

Auch auf politischer Ebene herrscht Tauwetter. Anschuldigungen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Deutschland und den Westen blieben zuletzt aus; von Nazivergleichen wie im März keine Spur. Außenminister Sigmar Gabriel und Kanzlerin Angela Merkel bemühen sich um Entspannung. Während Gabriel zuletzt betonte, an den bilateralen Beziehungen arbeiten zu wollen, hat Merkel ihre Ankündigung aus dem Wahlkampf, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen, bislang nicht wahrgemacht. Zuletzt erwähnte Gabriel in einem Interview, dass er seinen Amtskollegen aus Ankara sogar in dessen Privathaus besucht habe.

Erledigt haben sich die Probleme damit nicht. Die Bundesregierung fordert weiterhin eine Begründung für die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Und Ankara besteht noch immer darauf, mutmaßliche Putschisten vom Umsturzversuch im Juli 2016 auszuliefern. Mehrere Verdächtige sollen in Deutschland Asyl beantragt haben.

Trotzdem ist spürbar, dass sich das Verhältnis entspannt. Für die Deeskalation zwischen Berlin und Ankara gibt es mehrere Gründe. Auf deutscher Seite hat der Bundestagswahlkampf im Herbst für eine dramatische Zuspitzung gesorgt. Beim TV-Duell Merkels mit ihrem Herausforderer Martin Schulz stellten die Moderatoren mehr Fragen zur Türkei als zu anderen Themen. Später gab es dazu Kritik von Zuschauern. In der Türkei hat die Entspannung vor allem mit Staatschef Erdogan zu tun. In seinen jüngsten Reden erhob er kaum noch das Wort gegen Deutschland.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon hat mit Erdogans Politikstil zu tun. Der 62-jährige Politiker tut nichts, was seine Gunst bei der Wählerschaft gefährdet. Erdogan hat dieses Prinzip perfektioniert und treibt es zuweilen auf die Spitze. Gleichzeitig spürt der populistische Politiker sofort, wenn etwas in der Bevölkerung gärt.

Nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 war dies der Fall. Viele in der Türkei machen bis heute den Westen für den Umsturz verantwortlich, der 250 Menschen ...

