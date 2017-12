WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch überdurchschnittlich stark zugelegt. Im frühen Handel hatten neue US-Konjunkturdaten für Unterstützung gesorgt. Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich Dezember überraschend deutlich eingetrübt. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 6,5 Punkte auf 122,1 Zähler gefallen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Mittwoch in Washington mit. Erwartet wurde ein Wert von 128,0 Punkten.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 6/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie reniterten mit 2,20 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere legten um 16/32 Punkte auf 98 17/32 Punkte zu und rentierten mit 2,41 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 1-17/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,75 Prozent./edh/stk

