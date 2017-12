NordLB belässt Stada auf 'Verkaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat die Einstufung für Stada auf "Verkaufen" belassen. Trotz Herausforderungen wie Konkurrenzdruck durch Patentablauf für Medikamente oder Lieferengpässe infolge höherer Sicherheitsanforderungen bei der Produktion, befinde sich die Pharmabranche in guter Verfassung, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, "Obamacare" abzuschaffen, schienen die Unternehmen auch in diesem Punkt glimpflich davonzukommen. Zudem profitierten sie im Fall von Übernahmen von einem günstigen Finanzierungsumfeld, zumal aktuell das Wachstum aus eigener Kraft zwar solide aber letztlich nur verhalten sei. Gleichzeitig erschienen die Aktienbewertungen vieler Unternehmen nicht allzu hoch und viele Pharmaaktien böten eine unverändert attraktive Dividendenrendite. Das Branchenvotum bleibe daher "positiv".

NordLB belässt Sanofi auf 'Halten'

DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 122 Euro belassen. Angesichts der jüngsten großen Schäden durch Katastrophen dürfte die jahrelange Preiserosion in der Rückversicherung beendet sein, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet bereits mit der Erneuerungsrunde von Verträgen per Januar 2018 mit steigenden Preisen. Davon dürften die Hannoveraner dank ihrer guten Ausstattung mit Kapital und ihrer Flexibilität profitieren.

Berenberg belässt Adler Real Estate auf 'Buy' - Ziel 16,20 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adler Real Estate nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,20 Euro belassen. Der Vorstandsvorsitzende Arndt Krienen sei überraschend beurlaubt worden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Spezifische Gründe dafür habe das Immobilienunternehmen nicht genannt. Dabei habe Adler Real Estate seine finanzielle Situation in den letzten Wochen ein wenig verbessert. 2018 könnte das Unternehmen nun aber frisch starten. Angesichts der im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlichen Kursentwicklung böten die Aktien etwas Aufwärtspotenzial.

NordLB belässt Bayer auf 'Halten'

NordLB belässt FMC auf 'Kaufen'

NordLB belässt Merck KGaA auf 'Halten'

