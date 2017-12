Liebe Leser,

seit nunmehr einem Monat befindet sich die Aktie von ADVA Optical Network in einer ebenso zähen wie langen Seitwärtskorrektur. Sie kann noch immer als Bullenflagge in einem Aufwärtstrend angesprochen werden und sollte, wenn sie gemäß dem Lehrbuch aufgelöst wird, am Ende zu höheren Kursen führen. Noch scheint den Käufern allerdings die Kraft zu fehlen, den Ausbruch aus der Flagge auch zu vollziehen.

Die Flagge verläuft in einer engen Handelsspanne zwischen 5,80 und 6,30 ... (Dr. Bernd Heim)

