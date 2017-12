Bielefeld (ots) - Die Europäische Union (EU) ist auch - und für die ältere Generation in erster Linie - ein Friedensprojekt. Das erkennt man derzeit zum Beispiel daran, wie sehr der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU die befriedete Grenze zwischen Irland und Nordirland schon jetzt belastet. Es gibt die nicht ganz unbegründete Sorge, dass der Brexit den überwunden geglaubten Konflikt befeuern könnte.



Beim Blick an die Adria wird allerdings auch deutlich, dass die Befriedung territorialer oder politischer Streitigkeiten innerhalb der EU ihre Grenzen hat. Erst recht, wenn es um Grenzen geht - und ganz besonders, wenn diese im ehemaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien verlaufen.



Auf der kroatischen Seele hat der Bürgerkrieg (1991-1995) Wunden hinterlassen. Dass diese nicht verheilt sind, macht der Adria-Konflikt mit Slowenien ebenso deutlich wie der öffentliche Selbstmord des bosnisch-kroatischen Ex-Generals Slobodan Praljak vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Hier geht es um mehr als um Seegrenzen oder Gefängnisstrafen. Den Kroaten geht es um ihre Identität.



