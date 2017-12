BERLIN, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 12/27/17 -- Redaktioneller Hinweis: Das Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: OMNEO-Doppelstockzüge für die französischen Intercity-Linien in der Region Centre-Val de Loire

Der Marktführer im Bereich Bahntechnik, Bombardier Transportation, gab heute bekannt, dass er erneut einen Auftrag für 32 OMNEO-Premium-Doppelstockzüge (256 Wagen) von der französischen Staatsbahn, SNCF Mobilites, von der Centre-Val de Loire Region erhalten hat. Die Bestellung resultiert aus einer Vereinbarung zwischen dem Zentralstaat und der Region vom 19. Januar 2017, um die Verwaltung der drei Intercity-Linien bzw. Trains d'Equilibre du Territoire (TET) zu übernehmen. Der Folgeauftrag ist Teil des Vertrages von 2010 mit der SNCF und umfasst die Lieferung von bis zu 860 Doppelstockzügen an die französischen Regionen und wird mit rund 375 Millionen Euro bewertet (444 Millionen US-Dollar). Die Region Centre-Val de Loire plant, diese neuen großräumigen, extrem komfortablen Züge auf den folgenden sehr stark frequentierten Linien einzuführen: Paris-Orleans-Tours, Paris-Bourges und Paris-Montargis-Nevers. Die ersten Züge werden 2020 und dann nach und nach bis 2022 geliefert.

'zDieser Auftrag über OMNEO-Premium-Züge der Region Centre-Val de Loire bestätigt die Nachfrage nach großräumigen, modernen, komfortablen Zügen für Intercity-Reisen", so Laurent Bouyer, President von Bombardier Transport France. 'zRegelmäßig Reisende werden den neuen Stil des Bahnreisens entdecken, genau wie die Touristen, die aus aller Welt kommen, um die Attraktionen in Berry und dem Weltkulturerbe Loire Valley zu besuchen. Diese Züge der OMNEO-Doppelstockplattform werden von den Bombardier-Teams an unserem Standort in Crespin in der Region Hauts-de-France entwickelt und produziert. Ein solches High-Tech-Projekt trägt umfassend zur französischen Bahnindustrie im Allgemeinen bei."

Der speziell für Intercity-Langstrecken entwickelte OMNEO-Premium erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h und bietet höchsten Komfort an Bord, um die Bedürfnisse von Langstrecken-Reisenden zu erfüllen. Bombardiers Ingenieure entwickelten ein neues Innendesign, der den verfügbaren Platz optimiert, was den Passagieren und der Sitzplatzanordnung zugute kommt. Der Zug bietet neu konzipierte breite Sitze mit integrierter Beleuchtung, Netzstecker und WLAN. Das Innendesign, die Farbgestaltung und die Konfiguration werden in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit dem Kunden abgestimmt. Er umfasst einen verbesserten Zugang über die großen Türen auf Bahnsteig-Höhe, breite Gänge und Durchgänge, damit man sich einfach durch den gesamten Zug bewegen kann.

Der 110 Meter lange Zug für die Region Centre-Val de Loire bietet Sitzplatzkapazitäten für 373 Sitze in den Wagen der ersten und der zweiten Klasse mit großen Gepäckablagefächern, dynamischen Passagier-Informationsbildschirmen, einem speziellen Bereich für zwei Rollstühle und einem für neun Fahrräder. Er wird mit zwei oder drei Triebzügen fahren.

Bei dem OMNEO-Bahnsteig, die den Regio 2N und den OMNEO-Premium umfasst, handelt es sich um extra große Doppelstockzüge, die eine größere Kapazität, Komfort und Verfügbarkeit von städtischen, regionalen und Intercity-Dienstleistungen bringen.

Bisher haben zehn französische Regionen insgesamt 373 OMNEO/Regio 2N-Züge bestellt. Die OMNEO-Doppelstock-Bahnsteige versorgen die Passagieren mit städtischen, regionalen und Intercity-Services. Die Bestellungen nach Regionen sehen wie folgt aus: 32 OMNEO Premium-Intercity-Züge für Centre-Val de Loire und 40 für die Normandie; und 301 Regio 2N für Auvergne-Rhône-Alpes (40), Brittany (26), Centre-Val de Loire (14), Hauts-de-France (25), Île-de-France (125), Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire (13), Provence-Alpes-Côte d'Azur (16).

