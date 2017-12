Liebe Leser,

die Analysten sehen weiterhin Potential, doch die Anleger üben sich in vornehmer Zurückhaltung, so konnte man die Stimmung bezüglich der BYD-Aktie zuletzt gut umreißen.

Seit nunmehr fast drei Monaten befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung, die in einen kurzfristigen Abwärtstrend übergegangen ist. Dieser verläuft ausgehend vom im Oktober erreichten Hoch in Form einer dreiteiligen ABC-Korrektur. Sie kann durchaus als typisch identifiziert werden. Die beiden Abwärtswellen ... (Dr. Bernd Heim)

