FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.033 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.061 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.207 EUR

RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.017 EUR

CWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.039 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.055 EUR

AOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.185 EUR

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.023 EUR

H11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.064 EUR

BMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.492 EUR

WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.849 EUR

ENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.700 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.050 EUR

BV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.007 EUR

RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.143 EUR

TRS XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP. 0.416 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.105 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.078 EUR

PWF XFRA CA73927C1005 POWER FINL CORP. 0.274 EUR

POC XFRA CA73755L1076 POTASH CORP. SAS. INC. 0.084 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.073 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.120 EUR

NR4 XFRA CA64156L1013 NEVSUN RES LTD 0.008 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.020 EUR

03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.020 EUR

3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.110 EUR

C7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.374 EUR

FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.143 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR