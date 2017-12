FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15