TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Kursgewinne an den asiatischen und pazifischen Aktienbörsen gewinnen am Donnerstag an Breite, gestützt von wieder anziehenden Notierungen in Südkorea, Taiwan, China und Hongkong. Insbesondere Technologieaktien verzeichnen höhere Kurse. Die Kryptowährung Bitcoin fiel indessen nach Angaben von Coin Desk innerhalb einer Stunde um 1.000 Dollar auf 14.500 Dollar. Vor 24 Stunden hatte der Bitcoin noch bei rund 16.500 Dollar gelegen.

Chinesische Aktien waren mit Abschlägen in den Handel gestartet, nachdem sie am Mittwoch unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten, aber bis zum späten Vormittag (Ortszeit) steigen die Indizes dort um etwa 0,8 Prozent. Hongkongs Hang-Seng-Index zieht um 0,7 Prozent an, während AAC Technologies und Sunny Optical um 2,5 und 4,0 Prozent zulegen. Sie schließen sich dem Kursaufschwung von anderen Smartphone-Zulieferern in der Region an.

"Investoren wetten darauf, dass der Anstieg der Halbleiternachfrage bis 2018 andauert", sagte Vishnu Varathan, ein Ökonom der Mizuho Bank. Samsung Electronics und der kleinere Chiphersteller SK Hynix steigen in Südkorea jeweils um mehr als 1 Prozent.

In Taiwan klettert der Apple-Lieferant Hon Hai Precision Industry um 2 Prozent und der Kurs von Largan Precision, die Smartphone-Linsen herstellt um 6,5 Prozent. Der koreanische Kospi-Index und der taiwanische Taiex steigen um 1 bzw 0,6 Prozent.

Anderswo in der Region sind die Zuwächse geringer. Dazu gehören Japan, Neuseeland und Australien, wo die Indizes dazu ansetzten, neue Rekorde oder mehrjährige Schlusshöchststände aufzustellen. Die Börse in Neuseeland schloss tatsächlich auf einem neuen Rekordhoch. In Tokio fällt der Nikkei im späten Handel jedoch um 0,3 Prozent auf 22.849 Punkte, belastet von der Aufwertung des Yen zum Dollar.

Analysten sagen, dass die typische Jahresendnachfrage der großen Unternehmen nach Dollar am Jahresende niedriger ausgefallen sei. Der WSJ-Dollar-Index, der schon in den vergangenen drei Handelstagen gesunken ist, gab um 0,1 Prozent nach und liegt jetzt auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat.

Der australische Dollar erholte sich weiter und erreichte im Vergleich zum US-Dollar ein neues Zweimonatshoch, unterstützt durch steigende Rohstoffpreise.

Die US-Kupfer-Futures haben am Mittwoch kaum zugelegt, konnten aber den 15. Handelstag in Folge einen Zuwachs verzeichnen - die längste Serie seit mindestens 1984, laut der Finanzdatenfirma FactSet. Berichten zufolge wurde Chinas größter Produzent, Jiangxi Copper, angewiesen, die Produktion für eine Woche zu stoppen, um die Umweltverschmutzung einzudämmen.

"Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Produktionskürzungen zum Schutz der Umwelt (in China) ein ständiges Merkmal der Metallmärkte sein werden", sagte Ric Spooner, Chief Market Analyst bei CMC. Das sollte helfen, Bergbauaktien und den australischen Dollar zu unterstützen, fügte er hinzu.

Die Ölterminkontrakte drehten am späten Vormittag aufgrund der Dollarschwäche in Asien leicht nach oben, nachdem die Preise über Nacht nachgegeben hatten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.088,10 +0,30% +6,83% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.849,32 -0,27% +19,54% 07:00 Kospi (Seoul) 2.460,47 +0,98% +21,42% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.300,78 +0,76% +6,35% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.803,83 +0,70% +34,44% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.403,55 +0,35% +18,15% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.779,91 +0,46% +8,42% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1929 +0,2% 1,1899 1,1870 +13,4% EUR/JPY 134,66 -0,1% 134,74 134,37 +9,5% EUR/GBP 0,8882 +0,1% 0,8877 0,8864 +4,2% GBP/USD 1,3430 +0,2% 1,3405 1,3391 +8,9% USD/JPY 112,88 -0,3% 113,24 113,19 -3,4% USD/KRW 1070,54 -0,4% 1074,89 1074,34 -11,3% USD/CNY 6,5395 -0,3% 6,5568 6,5576 -5,8% USD/CNH 6,5414 -0,2% 6,5563 6,5565 -6,2% USD/HKD 7,8167 +0,1% 7,8103 7,8128 +0,8% AUD/USD 0,7795 +0,4% 0,7766 0,7765 +8,0% NZD/USD 0,7087 +0,4% 0,7061 0,7059 +2,0% Bitcoin BTC/USD 14.277,60 -7,40 14.392,62 16.161,76 1.555,48 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,77 59,64 +0,2% 0,13 +5,0% Brent/ICE 66,52 66,44 +0,1% 0,08 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,92 1.287,09 +0,4% +4,84 +12,2% Silber (Spot) 16,77 16,69 +0,5% +0,08 +5,3% Platin (Spot) 926,75 920,50 +0,7% +6,25 +2,6% Kupfer-Future 3,25 3,26 -0,4% -0,01 +28,7% ===

