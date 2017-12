FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RICHTUNGSLOS - Der Dax tut sich angesichts eines wieder stärkeren Euro kurz vor dem Jahreswechsel schwer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 063 Punkte und damit 0,05 Prozent unter dem Vortagesschluss. Der Kurs des Euro ließ die Marke von 1,19 US-Dollar hinter sich. Eine zu starke Gemeinschaftswährung kann mittelfristig die Exportindustrie belasten.

USA: - RUHE - Auch am zweiten Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende haben sich die Anleger an der Wall Street eine Ruhepause gegönnt. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA sind die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November überraschend gestiegen. Dagegen hat sich die Verbraucherstimmung im Dezember unerwartet deutlich eingetrübt. Aus Branchensicht waren Aktien aus dem Ölsektor am wenigsten gefragt, während Versorgerwerte am attraktivsten waren.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Asiens Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es an den meisten Handelsplätzen bergauf ging, fielen die Kurse in Japan moderat. Der Yen hatte etwas zugelegt, was die Exportaussichten eintrübt.

DAX 13.070,02 -0,02% XDAX 13.066,20 -0,07% EuroSTOXX 50 3.550,17 -0,09% Stoxx50 3.187,91 0,02% DJIA 24.774,30 0,11% S&P 500 2.682,62 0,08% NASDAQ 100 6.435,15 0,03% Nikkei 225 22.783,98 -0,6% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - KAUM VERÄNDERT - Der Bund Future sollte kaum verändert in den Tag starten und sich zwischen 161,60 und 162,90 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstag.

Bund-Future Schlusskurs 162,36 0,45% Bund-Future Settlement 162,29 0,04%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,19 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag deutlich über 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,1933 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Dezember. In der vergangenen Nacht wurde der Euro noch bei 1,19 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1895 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1928 0,29% USD/Yen 112,79 -0,44% Euro/Yen 134,56 -0,14%

ROHÖL.

Brent (Februar-Lieferung) 66,60 0,23 USD WTI (Januar-Lieferung) 57,15 -0,11 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0028 2017-12-28/07:33