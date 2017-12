Schließung von Börsenplätzen, Verbot von anonymen Konten: Südkoreas Regierung will den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin stark einschränken. Dorn im Auge sind vor allem die hohen Ausfallrisiken.

Südkorea will strenger gegen spekulative Handelsgeschäfte mit Kryptowährungen vorgehen. Die Regierung kündigte dazu am Donnerstag zusätzliche Schritte an. So soll ...

