Bern - Die Schweizer Hochseeflotte manövriert finanziell seit langem in schwierigem Fahrwasser - nun sind zwei weitere Schiffe wirtschaftlich unter Druck geraten, wie Berichte des Bundesamts für Wirtschaft nahe legen.

Die Bürgschaft für die in Schieflage geratenen Schweizer Hochseeschiffe kosteten den Bund bereits 215 Mio CHF. Insgesamt 13 Schiffe, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten, mussten mit Verlust verkauft werden. Das Parlament hatte dafür im Juni zähneknirschend einen Nachtragskredit genehmigt.

Doch es könnte für den Bund noch teurer werden. Zwei in der Schweiz beheimatete Schiffsgesellschaften, für welche die Eidgenossenschaft bürgen muss, sind laut der Westschweizer Zeitung "La Liberté" in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Erik Reumann, Sprecher des Wirtschaftsdepartements (WBF), legte am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda die entsprechenden Berichte vor, auf die sich der Artikel von La Liberté bezog.

Er bestätigte zugleich, dass es sich in beiden Fällen um Einschiff-Gesellschaften handele. Die beiden betroffenen ...

