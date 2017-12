Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,1933 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Dezember. In der vergangenen Nacht wurde der Euro noch bei 1,19 Dollar gehandelt. Aktuell geht er zu 1,1928 US-Dollar um. Zum Franken kommt der Euro dagegen etwas stärker in Richtung 1,17 zurück und kostet am Morgen 1,1722 CHF. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...