FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland findet ein bis 14.00 Uhr, in Österreich ein bis 14.15 Uhr verkürzter Handel statt. Ebenfalls verkürzt ist der Handel in Großbritannien und der Anleihehandel in den USA. In Südkorea findet kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Im Streit um möglicherweise überhöhte Ticketpreise tadelt das Bundeskartellamt die Lufthansa. Die Argumentation der deutschen Fluglinie, sie habe das Tarifsystem nicht verändert, sondern das computerbasierte Preissystem habe diese automatisch angeglichen, sei nicht stichhaltig. "Solche Algorithmen werden ja nicht im Himmel vom lieben Gott geschrieben", sagte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, der Süddeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe).

Die Wettbewerbsbehörde hatte Ende November angekündigt, dass sie die stark gestiegenen Ticketpreise für Inlandsflüge untersuchen wird. Es habe viele Beschwerden gegeben, sagte Mundt. Nach dem Aus von Air Berlin, dem bislang in Deutschland wichtigsten Lufthansa-Konkurrenten, waren die Tarife teilweise deutlich gestiegen, um bis zu 30 Prozent, sagen Experten.

Lufthansa begründete den jüngsten Preisanstieg mit der erhöhten Nachfrage bei gleichzeitig reduziertem Angebot. Nach der Insolvenz von Air Berlin mussten zahlreiche Maschinen am Boden bleiben. Lufthansa ist seitdem auf vielen Strecken als einziger Anbieter unterwegs und verzeichnet eine deutlich höhere Auslastung ihrer Flugzeuge. Teilweise werden mehr Verbindungen angeboten und größere Maschinen eingesetzt, etwa der Jumbojet 747 zwischen Berlin und Frankfurt.

Das Kartellamt prüfe nun, ob eine Preisschwelle übertreten worden sei, ab der Lufthansa ihre neue Macht missbraucht und die Preise unangemessen heraufgesetzt habe, sagte Mundt. Mehr Wettbewerb ist indes in Sicht: Von Januar an nimmt die britische Billigairline Easyjet innerdeutsche Flüge auf, zwischen Berlin und München, Düsseldorf, Stuttgart sowie Frankfurt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

British American Tobacco (BAT) plc: 0,436 GBP Endesa Empresa Nacional de Electricidad SA: 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 61,5 zuvor: 63,9 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 2 Mrd bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 1 Mrd bis 1,5 Mrd EUR Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 1,5 Mrd bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.687,30 +0,07% Nikkei-225 22.783,98 -0,56% Shanghai-Composite 3.293,75 +0,55% INDEX zuletzt +/- % DAX 13.070,02 -0,02 DAX-Future 13.061,50 -0,07 XDAX 13.066,20 -0,07 MDAX 26.298,31 0,59 TecDAX 2.537,78 0,06 EuroStoxx50 3.550,17 -0,09 Stoxx50 3.187,91 0,02 Dow-Jones 24.774,30 0,11 S&P-500-Index 2.682,62 0,08 Nasdaq-Comp. 6.939,34 0,04 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,36 +72

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften kaum verändert in den Donnerstagshandel starten. Marktteilnehmer verweisen auf dünne Umsätze und fehlende Impulse. Technologiewerte dürften sich allerdings von den Verlusten erholen, die sie am Mittwoch wegen Zweifeln an der Nachfrage nach dem iPhone X verzeichnet hatten. Die Aktien der asiatischen Branchenvertreter haben am Donnerstag schon Boden gut gemacht.

Rückblick: Knapp behauptet - Die am Morgen gesehenen Gewinne schmolzen bei dünnen Umsätzen ab, bevor es im späten Geschäft vom Tagestief leicht aufwärts ging. Ein belastender Faktor war der Euro, der gegen den Dollar peu a peu auf über 1,19 vorrückte, im späten Geschäft allerdings wieder unter die Marke fiel. Erschwerend kam hinzu, dass viele Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben. Die Aktien der europäischen Halbleiterbranche tendierten zur Schwäche. So brach in der Schweiz der Kurs des Apple-Zulieferers AMS um 7,8 Prozent ein, Dialog Semiconductor handelten im TecDAX 1,2 Prozent leichter. Belastend wirke die Kaufzurückhaltung beim iPhone X, so ein Marktteilnehmer. Der Sektor der europäischen Technologiewerte stellte mit einem Minus von 1,1 Prozent den zweitgrößten Verlierer. Von steigenden Preisen an den Rohstoffmärkten profitierten dagegen die Unternehmen aus dem Öl- und Minensektor. Die Ölwerte gewannen im Mittel 0,3 Prozent. Der britisch-niederländische Mineralölkonzern Shell sieht mittelfristig positive Effekte durch die US-Steuerreform für die eigene Bilanz. Die Aktie legte 0,1 Prozent zu. Daneben stieg der Preis für Kupfer in London auf den höchsten Stand seit drei Jahren, nachdem China die Produktion aufgrund der Luftverschmutzung im Winter begrenzt hat. Der Sektor der europäischen Minenwerte legte um 1,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Die beschlossene US-Steuerreform verhilft einigen deutschen Unternehmen zu einem positiven Steuereffekt, der sich jedoch nicht in den Aktienkursen spiegelte. So profitiert Fresenius (minus 0,1 Prozent) von einer Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten. Daraus errechnet sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Buchgewinn von rund 90 Millionen Euro. Auch die Automobilhersteller gehören mit ihren Umsätzen in den USA zu den Gewinnern. Daimler (minus 0,1 Prozent) erwartet einen zusätzlichen Steuerertrag von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Per Saldo werde sich das Konzernergebnis 2017 aufgrund weiterer Effekte im Steueraufwand aber nur um 1 Milliarde Euro erhöhen. Auch BMW (minus 0,3 Prozent) erwartet aufgrund von Wertberichtigungen der latenten Steuerpositionen für dieses Jahr einen positiven Steuereffekt, der den Konzerngewinn um 950 Millionen bis 1,55 Milliarden Euro zusätzlich in die Höhe treiben wird.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz ruhig. Auffallend seien aber Metro gewesen, die nachrichtenlos 1,5 Prozent zulegten.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Teilnehmer sprachen von einem impulsarmen und lustlosen Handel, doch gab es durchaus Nachrichten von Unternehmensseite und entsprechende Bewegungen bei Einzelwerten. Konjunkturseitig fiel der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember schwächer aus als prognostiziert, wobei besonders der Teilindex der Erwartungen deutlich zurückfiel. Auf den Aktienmarkt hatten die Daten aber kaum Auswirkung. Bei den Sektoren waren am Mittwoch Immobilien und Versorger gefragt. Wegen ihrer Dividendenstärke werden die Aktien dieser Branchen oft als Alternativen für Anleihen gesehen, bei denen die Renditen am Mittwoch mit steigenden Notierungen nach unten liefen. Boeing hat von der Fluglinie Royal Air Maroc einen Auftrag über die Lieferung von vier Maschinen des Typs B787-9 Dreamliner zum Listenpreis von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Aktie gewann aber lediglich 0,1 Prozent. Nach Berichten über einen mauen Absatz des iPhones 8 bzw. X standen Apple erneut im Fokus. Die Aktie tendierte nach den jüngsten Verlusten wenig verändert. General Electric baut seine Beteiligung an der schwedischen Arcam von 77 auf rund 95 Prozent aus. Die Titel verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,3 Prozent. Tesla fielen nach einem negativen Analystenkommentar zum Absatz des Model 3 durch KeyBanc 1,8 Prozent. Garmin International stiegen um 0,3 Prozent. Der Hersteller tragbarer Fitnessmessgeräte hat sein Messgerät Vivofit 4 über die täglichen Aktivitäten vorgestellt. Mit Celgene ging es abwärts, nachdem Bernstein die Papiere auf Market Perform abgestuft hat. Die Aktie verlor 2,3 Prozent und baute die Jahresverluste damit auf 9 Prozent aus.

Der sichere Hafen Rentenmarkt lockte wie schon am Vortag Käufer an. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um weitere 7 Basispunkte auf 2,41 Prozent, das war der größte Rückgang seit mehreren Monaten. Analysten sagten, der jüngste Ausverkauf bei den Anleihen sei übertrieben gewesen, so dass die Anleger nun die Treasurys wieder entdeckten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi,18.19 Uhr EUR/USD 1,1929 +0,2% 1,1899 1,1899 EUR/JPY 134,53 -0,2% 134,74 134,82 EUR/CHF 1,1721 -0,1% 1,1728 1,1745 GBP/EUR 1,1261 -0,0% 1,1265 1,1263 USD/JPY 112,78 -0,4% 113,24 113,31 GBP/USD 1,3433 +0,2% 1,3405 1,3402 Bitcoin BTC/USD 14.155,68 -8,2% 15.418,68 12.616,40

