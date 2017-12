Der Biotechnologiekonzern Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, NASDAQ: GILD) zahlt heute eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus (Record date war der 15. Dezember 2017). Im Februar 2017 erhöhte Gilead die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Gilead 2,08 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...