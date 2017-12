Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Williams Grand Prix 0% auf 17,4, davor 7 Tage im Plus (4,85% Zuwachs von 16,59 auf 17,4), Osram Licht -0,16% auf 75, davor 7 Tage im Plus (4,25% Zuwachs von 72,06 auf 75,12), Home Depot -0,09% auf 190,19, davor 7 Tage im Plus (4,52% Zuwachs von 182,13 auf 190,36), LPKF Laser -0,89% auf 9,015, davor 7 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 8,71 auf 9,1), Starbucks +0,23% auf 57,27, davor 7 Tage im Minus (-4,29% Verlust von 59,7 auf 57,14), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG -1,17% auf 3,801, davor 6 Tage im Plus (4,31% Zuwachs von 3,69 auf 3,85), Noble Corp plc 0% auf 4,43, davor 6 Tage im Plus (41,08% Zuwachs von 3,14 auf 4,43), SW Umwelttechnik -1,2% auf 7,41, davor 6 Tage ohne Veränderung , Johnson & Johnson+0,34% auf 140,57, davor 6 Tage im...

