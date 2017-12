Am vorletzten Handelstag des Jahres erwarten Experten keine großen An- oder Verkäufe. Vorbörslich veränderte sich der Dax so gut wie nicht. Auch die US-Indizes bewegten sich kaum. Es wird wohl ein impulsarmer Donnerstag.

Am letzten vollen Handelstag des Jahres 2017 werden sich Aktienanleger Börsianern zufolge bedeckt halten. Vor dem Jahresende gehe es nur noch um Bilanzkosmetik, daher werde der Dax wohl nahe seines Schlusskurses vom Mittwoch von 13.070,02 Punkten eröffnen. Am Freitag wird zwar auch noch gehandelt, der Xetra-Handel endet ...

